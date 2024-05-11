نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي وبلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة بلدية المحلة أمام الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

نهاية الشوط الأول سلبيًا الأهلي والبلدية

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين سيطرة من الأهلي وفرض ضائعة أبرزها فرصة محمود كهربا وبيرسي تاو

كما شهدت المباراة مساندة جماهيرية كبيرة للأهلي في المواجهة الأخيرة قبل النهائي الإفريقي أمام الترجي.

تشكيل الأهلي

ودخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي،مواجهة مضيفه بلدية المحلة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول.

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، رضا سليم، محمود كهربا.