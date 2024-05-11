نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الهلال بطلًا لدوري روشن بعد الفوز على الحزم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسم فريق الكرة الأول بنادي الهلال بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لصالحه بعد تحقيقه الفوز على نظيره الحزم 4/1.

الهلال بطلًا لدوري روشن بعد الفوز على الحزم

وتمكن فريق الهلال من خطف أول أهداف اللقاء عن طريق ميتروفيتش من علامة الجزاء عند الدقيقة 15.

واستطاع فريق الحزم من تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 34 من تمر اللقاء عن طريق فايز سليماني.

وسجل أحمد الجويد هدف الهلال الثاني في اللقاء عند الدقيقة 39 بالخطأ في مرماه.

ليضيف الهلال الهدف الثالث والرابع في الوقت بدلا من الضائع لشوط اللقاء الأول عن طريق الثنائي ميتروفيتش وسافيتش.

وكان فريق الحزم قد سجل هدفًا في نهاية المباراة عن طريق عمر ضامن الرويلي إلا أن حكم اللقاء ألغاه.

ليمكن الهلال من حسم بطولة الدوري السعودي، ويعد ذلك اللقب هو 19 في تاريخ الهلال السعودي للفوز بالدوري السعودي.

وكان الهلال بحاجة إلى نقطة وحيدة من أجل تحقيق اللقب قبل تلك المواجهة إلا أن كتيبة جيسوس لا تعرف إلا تحقيق الفوز في لقاءات دوري روشن هذا الموسم.

جدير بالذكر أن الهلال لم يسبق له الخسارة في دوري روشن هذا الموسم حيث حقق الفوز في 29 لقاء وتعادل في مباراتين فقط.