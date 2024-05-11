طاهر محمد يتجاهل مباراة الأهلي أمام بلدية المحلة ويحضر بطولة العالم للاسكواش

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أحمد جودة - القاهرة - تجاهل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة فريقه ضد بلدية المحلة، ضمن منافسات الدوري المصري، من أجل متابعة بطولة العالم للاسكواش، المقامة في الوقت الحالي بمصر.

طاهر محمد يتجاهل مباراة الأهلي أمام بلدية المحلة

وتواجد طاهر محمد طاهر في بطولة العالم للاسكواش المقامة في مصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بالرغم من إقامة مباراة فريقه في نفس التوقيت بالدوري.

وجاء حضور لاعب الأهلي لبطولة الاسكواش بعد خروجه من قائمة مباراة فريقه ضد بلدية المحلة المقامة حاليًا على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم، بيرسي تاو، محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر كمال وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد الضاوي ‏كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد.