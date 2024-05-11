نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب نهضة بركان: أعرف الزمالك جيدًا ونستعد بكل قوة لنهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث معين الشعباني عن استعدادات نادي نهضة بركان لمواجهة الزمالك في المباراة التي تجمع بين الفريقين في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد الشعباني ان فريقه جاهز لمواجهة الزمالك في ذهاب نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكونفيدرالية"، غدا الأحد.

ماذا قال معين الشعباني عن مواجهة الزمالك؟

وقال الشعباني في مؤتمر المؤتمر الصحفي: "نحن جاهزون لمواجهة الزمالك ونسعي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، خاصة أننا درسنا المنافس بصورة جيدة في الفترة الماضية، وكل أوراق الفريقين مكشوفة للجميع".

وتابع قائلًا:" أعرف الزمالك جيدا خاصة أنني قمت بالتدريب في مصر بجانب أنه اسم كبير".

فيما أضاف مدرب نهضة بركان:"لم نلعب أي مباراة لمدة 20 يومًا بسبب أحداث مباراة اتحاد العاصمة في نصف نهائي البطولة".

وتابع: "نعاني من غياب بعض اللاعبين بسبب الإصابة ونأمل في جاهزيتهم قبل مواجهة الإياب بالقاهرة ولا نريد أن نجازف بأي لاعب في لقاء الذهاب حتى لا نخسره فترة أطول".

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان

يواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان في المغرب في العاشرة مساء غدًا الاحد، فيما ستقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل.

ويمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.