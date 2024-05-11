نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثاني لـ الأهلي.. هدف موديست القاتل في شباك بلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الثاني مباراة بلدية المحلة أمام الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

هدف موديست القاتل في شباك بلدية المحلة

وسجل أنتوني موديست هدف في الدقيقة الثامنة من الوقت بديلا عن الضائع ليهدي الأهلي المقدمة لأول مرة في المباراة.

واستطاع عمر كمال عبد الواحد تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 79 من عمر اللقاء بعد دربكة في دفاعات البلدية ليعود بالنتيجة لفريقه.

وافتتح بلدية المحلة التسجيل عن طريق اللاعب ماجد هاني مع حلول الدقيقة 57 من عمر اللقاء وسط غفلة من دفاع الأهلي.

واستطاع عمر كمال عبد الواحد تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 79 من عمر اللقاء بعد دربكة في دفاعات البلدية ليعود بالنتيجة لفريقه.

وافتتح بلدية المحلة التسجيل عن طريق اللاعب ماجد هاني مع حلول الدقيقة 57 من عمر اللقاء وسط غفلة من دفاع الأهلي.

تشكيل الأهلي

ودخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي،مواجهة مضيفه بلدية المحلة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول.

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، رضا سليم، محمود كهربا.