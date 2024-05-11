نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثنائية.. بولونيا يفوز على نابولي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى اللقاء الذي جمع نابولي ضد بولونيا، بثنائية لصالح الثاني دون رد من الأول، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2023/24.

والتقى فريقا نابولي وبولونيا اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا» معقل الفريق السماوي، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الايطالي.

أحداث اللقاء بين نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي

دخل فريقي نابولي وبولونيا من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بثلاث نقاط.

سريعًا قام لاعب بولونيا دان ندوي من إحراز هدف التقدم مبكرًا مع الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

ومع الدقيقة الثانية عشر من عمر اللقاء ضاعف لاعب بولونيا ستيفان بوش النتيجة بعد تمريرة من زميله ريكاردو كالافيوري، ليصعب المهمة على لاعبي فريق نابولي.

واستمرت محاولات لاعبي نابولي من أجل إحراز أي هدف لحفظ ماء الوجه ولكن دون جدوى دون اي أهداف.

وأطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلن معها فوز فريق بولونيا بثنائية دون رد من نابولي.