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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي اقيمت اليوم السبت في إطار الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يفوز على المصري بهدف نظيف بالدوري

احرز هدف الأول لبيراميدز رمضان صبحي في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 44 نقطة بينما يحتفظ المصري البورسعيدي بمركزه الثاني برصيد 37 نقطة.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي في هذه النباراة كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء عصام ثروت، محمد طارق، عمرو سعداوي، ايزي ايميكا، حسين فيصل، حسن علي، غيلاس جناوي، عبد الرحيم دغموم، والناشئ أحمد أبو الفتح شرف.

وادار هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: أمين عمر حكمًا للساحة ومعه كل من محمود أبو الرجال ومحمد مجدي سليمان كمساعدين، بالإضافة إلى وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، فيما يتولى عمرو الشناوي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى مدحت.

انطلقت هذه المباراة في السابعة مساءا اليوم السبت على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 20 مباراة حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 22 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا اخر.