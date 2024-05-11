عمر كمال رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - حصد عمر كمال عبد الواحد جائزة رجل مباراة الأهلي أمام بلدية المحلة والتي تفوق فيها الأخير بهدفين مقابل هدف.

عمر كمال رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة

وجاءت مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الثاني والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز دوري نايل.

ويعيش اللاعب حالة جيدة حيث سجل هدف في المباراة الثانية على التوالي بعد هدفه في مباراة الاتحاد السكندري.

كما حصل جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي بعد تقديم مستوى مميز.

ويذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترجي وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.