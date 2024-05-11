نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تتويج يتيم".. تاريخ "جوميز" في النهائيات يرعب الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحلم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بمعانقة أول ألقابه مع الفارس الأبيض عندما يواجه فريق نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم.

وستقام مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان غدًا الأحد، في مدينة بركان المغربية، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 19 مايو الجاري في القاهرة وسط صراع قوي للظفر باللقب القاري.

وقاد جوميز الزمالك للصعود للمباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخ النادي عقب تخطي فريق دريمز الغاني، بينما صعد نهضة بركان على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.

ماذا يفعل جوميز في النهائيات؟

البرتغالي جوزيه جوميز خاض مباراتين نهائيتين فقط قبل نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، حقق لقبًا وخسر الآخر وجاءت كالآتي:

- 2016 / 2017

خاض جوزيه جوميز نهائي بطولة كأس السوبر السعودي مع فريق أهلي جدة ضد نظيره فريق الهلال وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يحسمها فريقه بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3 وهو اللقب الوحيد في مسيرته.

- 2022 / 2023

بعد توليه تدريب الزمالك خاض جوميز نهائي بطولة كأس مصر ضد فريق الأهلي بتاريخ 8 مارس 2024، وخسر فريقه أمام المارد الأحمر بهدفين دون رد ليفشل المدرب في حصد ثاني الألقاب خلال مشواره التدريبي.

أرقام جوميز مع الزمالك

خاض المدرب البرتغالي مع الزمالك حتى الآن 14 مباراة بمختلف المسابقات، حقق الانتصار في 8 مباريات، وخسر 3 وتعادل في مثلهم، وسجل لاعبو الأبيض تحت قيادته 20 هدفا، واستقبلت شباكه 10 أهداف.

