نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي الكونفدرالية.. مقارنة رقمية بين "جوميز" و"الشعباني" قبل صدام الزمالك ونهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة العربية النارية المنتظرة بين ناديي الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2023 – 2024.

الزمالك حجز مقعده في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تخطي فريق دريمز الغاني، بينما صعد نهضة بركان على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.

وتشهد مواجهة الزمالك ضد نهضة بركان، صراعًا خاصًا خارج الخطوط بين البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الأبيض ضد منافسه معين الشعباني مدرب الفريق المغربي.

ويتطلع كلا المدربين لقيادة فريقه نحو تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب غدًا الأحد، ليقترب من حسم لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الحالي.

أرقام جوميز والشعباني قبل نهائي الكونفدرالية الأفريقية

- جوزيه جوميز

تولى جوميز تدريب الزمالك في فبراير الماضي، وقاد الفريق في 14 مباراة، حقق 8 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 20 أهداف، واستقبلت شباكه 10 أهداف، وخسر مع الفريق لقب بطولة كأس مصر أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد.

- معين الشعباني

بينما قاد معين الشعباني نهضة بركان في 16 مباراة، انتصر في 9 مباريات بينهما انتصارين اعتباريين أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وخسر 3 مباريات، وتعادل في 4 مباريات،.ومن بين الانتصارات الثمانية، سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا في المباريات الماضية.

"الثأر" شعار معين الشعباني أمام الزمالك

ويبحث التونسي معين الشعباني عن الثأر من فريق الزمالك بعدما سبق وخسر أمامه لقب بطولة السوبر الأفريقي موسم 2019 – 2020، عندما كان مدربًا لفريق الترجي التونسي.

وفاز الزمالك وقتها على الترجي التونسي بنتيجة 3 – 1 ليتوج بكأس السوبر الأفريقي، ويتطلع الشعباني للثأر من الفارس الأبيض وحصد لقب بطولة الكونفدرالية هذا الموسم.

