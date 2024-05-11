نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الواحد السيد يتفقد أرضية الملعب البلدي ببركان قبل المران الختامي للزمالك استعدادا لذهاب نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على تفقد أرضية الملعب البلدي ببركان، قبل المران الأساسي للأبيض مساء اليوم السبت، استعدادًا للقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

عبدالواحد السيد يتفقد أرضية الملعب البلدي ببركان

وفي نفس الوقت حرص لاعبو الفريق على تفقد أرضية الملعب الذي سيستضيف مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غدًا الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.