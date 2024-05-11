نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف مرانه الاثنين استعدادا للبنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر علي ماهر المدير الفني لفريق المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية مباراة اليوم أمام بيراميدز والتي انتهت بفوز الأخير بهدف للاشئ بالجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري

يستأنف الفريق اابورسعيدي تدريباته عصر بعد غدا الاثنين استعدادا لمباراته بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس المقبل الموافق السادس عشر من مايو الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى بعدما تجمد رصيده إلى 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 21مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 22 هدفًا واستقبلت شباكهم 25 هدفًا آخر.