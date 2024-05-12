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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإسبانية مواعيد مباريات الدوري الإسباني من أجل متابعة نجومه المتألقين سواء في بطولة الليجا أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12- 5- 2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نجح ريال مدريد في التتويج بلقب الليجا في الموسم الحالي الذي يحتل صدارته برصيد 90 نقطة بينما فجر جيرونا مفاجأة واقتنص المركز الثاني برصيد 75 نقطة بينما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 73 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الليجا في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الليجا

- قادش وخيتافي الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو الساعة 5 وربع مساء بتوقيت مصر

- فالنسيا ورايو فاليكانو الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- ريال بيتيس وألميريا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر