نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مصطفى محمد.. موعد مباراة نانت وليل في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت استعداداته لمواجهة نظيره فريق ليل مساء اليوم الأحد في الجولة 33 من عمر بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت وليل في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وكان فريق نانت سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره فريق بريست في الجولة الماضية من بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ويحتل فريق نانت المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، فيما يحتل فريق ليل المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

وتذاع أحداث مباراة نانت أمام نظيره فريق ليل مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الفرنسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.