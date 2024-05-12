نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد خالد الغندور قائد الزمالك السابق، أن أحمد حسن واحد من اساطير الكرة المصرية وإذا كان هناك خمسة اساطير في الكرة المصرية فهو واحد منهم.

تصريحات خالد الغندور نجم الزمالك

وقال خالد الغندور خلال تصريحات تلفزيونية، أنه ليس مثير للجدل ولكنه يقول آرائه دون أن يكون مغرض، معلقا أنه لايشجع الزمالك وسيتعاطف مع أصحابه وأخواته الأهلاوية ويتمني أن يكون السوبر الافريقي مصري.

وواصل تصريحاته، أنه كان يشجع الاهلي مثل أبوه وهو صغير وحضرت مباريات الاهلي في الملعب مثل نهائي افريقيا أمام كوتوكو، مؤكدا أن بركات كان زملكاوي ومحمد شريف وياسر ابراهيم واصبحوا أهلاوية.

وكشف، أن أمام عاشور يعمل في الأهلي وكل انتمائه الان للأهلي، مؤكدا أن الأهلي قوة إعلامية وأمام عاشور أحرز أهداف قوية مع الزمالك لكن الان الكل يشيد به لأنه في الاهلي وأمام عاشور في الزمالك افضل من الاهلي حتي الآن.

