نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ ضد فولفسبورج.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 12- 5- 2024 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الاحد الموافق 12/5/2024 مواجهات عديدة هامة في الدوري الالماني، ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، جميع التفاصيل الخاصة بالمباريات والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة في الدوري الألماني

تنطلق اليوم الأحد مباراة تجمع بين فريق بايرن ميونخ ضد نظيره فولفسبورج، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء وذلك ضمن منافسات الدوري الالماني وتعرض المباراة عبر قناة beiN Sports.

كما تنطلق مباراة اليوم الأحد بين فريق ليفركوزن ضد نظيره بوخوم ضمن منافسات الدوري الألماني، في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك عبر شاشة قناة beiN Sports 5.