نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما وأتلانتا اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلانتا مساء اليوم الأحد 12 مايو 2024 على ملعب "جيويس"، وذلك في إطار الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة روما ضد أتلانتا في الدوري الإيطالي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة روما ضد أتلانتا اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 60 نقطة، بعد الفوز في 17 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة مثلهم، فيما يحتل فريق أتلانتا المركز الخامس بنفس عدد النقاط متقدمًا بفارق الأهداف.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد أتلانتا في الدوري الإيطالي

تذاع مباراة روما ضد أتلانتا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM1HD، بتعليق المعلق خالد الغول.