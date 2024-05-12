نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، نحو ملعب الأولد ترافورد، حيث انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق أرسنال، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي فريق مانشستر يونايتد، مع نظيره أرسنال، مساء اليوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات

ويحتل فريق أرسنال وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة، بينما يقع أرسنال في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports 1HD، بصوت المعلق حفيظ دراجي.