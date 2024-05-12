نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمواجهة العين الإماراتي ضد يوكوهاما الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره فريق يوكوهاما مارينوس الياباني، وذلك في إطار منافسات إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

موعد مباراة العين الإماراتي ضد يوكوهاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلتقي فريق العين الإماراتي، مع نظيره يوكوهاما مارينوس، يوم 25 من شهر مايو الجاري، الموافق السبت المقبل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي، على ستاد هزاع بن زايد.

وكان فريق العين الإماراتي، تلقى هزيمة مفاجئة على يد نظيره يوكوهاما مارينوس، بهدفين مقابل هدف وحيد، خلال مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة العين الإماراتي ضد يوكوهاما

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقنوات SSC sports السعودية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.