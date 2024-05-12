نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال عبد الحميد يكشف مفاجأة نارية عن محمد الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي رفض الجلوس على مقاعد البدلاء أمام بلدية المحلة رغم جهازيته.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار، أمس، على حساب فريق بلدية المحلة، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تصريحات جمال عبد الحميد

وقال جمال عبد الحميد خلال تصريحات تلفزيونية: محمد الشناوي رفض الجلوس احتياطيا بعد علمه وتأكده بمشاركة مصطفى شوبير اساسيا في مباريات الدوري بعد الثقة التي حصل عليها من كولر.

وواصل: محمد الشناوي فضل عدم التواجد مع الفريق في القائمة رغم عودته للتدريبات بشكل طبيعي فنيا وبدنيا.

