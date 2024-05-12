نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يضع التشكيل الأمثل لمواجهة نهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الغندور قائد الزمالك السابق، أن جوميز خلال مباراة سموحة كان يفكر في مواجهة نهضة بركان المغربي أكثر ولذلك خسر مباراة سموحة.

تصريحات خالد الغندور

وقال خالد الغندور خلال تصريحات تلفزيونية، أن فرص الزمالك في الدوري صعبة في ظل فقدان النقاط والزمالك لايملك وفرة في كل المراكز في الملعب ويعاني من ضعف الاسكواد.

وواصل تصريحاته، أن فريق نهضة بركان المغربي فريق جيد ولكن الزمالك ونهضة بركان أضعف من نسخة 2019 ولكن وجود الجماهير سيكون في صالح الزمالك وهناك تخوف من مباراة الذهاب تحكيميا.

وعن التشكيل المنتظر في مواجهة نهضة بركان أكد أن محمد عواد وإمامهم عمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وفي النصف دونجا واي من محمد شحاتة أو زياد كمال وأحمد زيزو ونداي وأحمد حمدي وسيف الجزيري مؤكدا أن توقعه للمباراة أن الزمالك والاهلي سيفوزون في العودة وفي الذهاب سيتعادل فريق ويخسر اخر بهدف مقابل لاشيء.

