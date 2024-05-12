نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأهلي السابق يكشف مفاجأة عن علاقة مصطفى شوبير والشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق المقاولون العرب الحالي، والسابق للنادي الأهلي، أن محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلى تعرض للإصابة قوية مما جعلت يتأخر كثيرا.

تصريحات طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق

وقال طارق سليمان خلال تصريحات إذاعية: مصطفى شوبير ظهر فى المواجهات الأهلى الماضية بشكل جيد وقدم مستوى متميز فى مواجهات دورى أبطال إفريقيا لذلك يستحق التواجد فى التشكيل الأساسى فى مواجهتى الترجى التونسى.

وأشار: الجهاز الفنى بقيادة كولر يعتمد على مصطفى شوبير بعد الاستعانه به فى توقيت صعب للغاية قدم مستويات عالية لذلك تم الاعتماد عليه وسوف يكون هناك منافسة قوية على مركز حراسة المرمى.

وواصل: محمد الشناوى يتدرب منذ 10 آيام بقوة مع الفريق وسوف يتواجد على دكة البدلاء فى نهائى دورى أبطال إفريقيا وهذا دعم قوى لزميلة مصطفى شوبير.