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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان استعداداته لمواجهة نظيره فريق تولوز مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة 33 من عمر بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق تولوز مساء اليوم الأحد في الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برينس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق تولوز المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق تولوز مساء اليوم الأحد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.