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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تطورات جديدة بشأن ملف المدرب الجديد الذي سيتىلي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي في الموسم القادم.

وقررت إدارة ميلان الاستغناء عن خدمات ستيفانو بيولي مدرب الروسونيري في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد فشل الفريق في حصد أي بطولة خلال هذا الموسم.

كونتي يوافق على قيادة ميلان في الموسم المقبل

وقال الصحفي الإيطالي الشهير "دي مارزيو":" أنطونيو كونتي موافق على تدريب ميلان في الموسم المقبل ".

وأضاف:"كونتي سيقبل تدريب ميلان، لكن يبقى أن نرى إذا كان ميلان سيوافق عليه أم لا".

يذكر أن الفريق اللومباردي قدم موسم كارثي على مستوي المنافسة على جميع البطولات التي خاضها، حيث فشل في حصد لقب الدوري الإيطالي الذي ذهب إلى إنتر ميلان، بالإضافة إلى فشله الذريع في دوري أبطال أوروبا حيث خرج من دور المجموعات، وودع كذلك بطولتي الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا.

