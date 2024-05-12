نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغيابات تضرب الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية.. تعرف على أسماء 9 لاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مواجهة قوية أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

تُقام المباراة الأولى في نهائي الكأس اليوم الأحد حيث ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستنقل قنوات بي ان سبورت المباراة مباشرة، بينما ستنقل قناة الرياضية المغربية الحدث الرياضي لجماهيرها.

بعد ذلك، سيحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الإياب الأحد القادم، حيث سيحاول الزمالك تقديم أداء قوي لتحقيق الفوز والظفر باللقب.

الغيابات تضرب الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

ويغيب عن الزمالك في ذهاب النهائي تسعة اسماء وهي:-