نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يقرر بيع نجم برشلونة في هذه الحالة فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يرفض وضع نجم الفريق الكتالوني على قائمة اللاعبين المعروضين للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لابورتا يقرر بيع نجم برشلونة في هذه الحالة فقط

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن فيرمين لوبيز نجم خط وسط برشلونة غير قابل للبيع أبدًا بالنسبة لإدارة لابورتا ويؤكدون أنه يجب أن يصل عرض مغري جدًا حتى يتم التفكير به.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني يرفض أيضًا رحيل لوبيز في الميركاتو الصيفي، حيث يري تشافي بأن اللاعب هو مستقبل خط وسط برشلونة خلال المواسم المقبلة.

ويسعي الفريق الكتالوني إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل، خاصة بعد الفشل في حصد أي بطولة هذا الموسم.

