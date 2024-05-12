نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. ماركا: مانشستر يحدد سعر بيع جرينوود والصن: بايرن ميونخ يرغب في ضم موهبة كريستال بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 12-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

أبدى نادي الهلال، بطل دوري المحترفين السعودي، ثقة في التعاقد مع مهاجم توتنهام والبرازيلي ريتشارليسون هذا الصيف، مع فتح توتنهام لتقديم عروض للاعب البالغ من العمر 27 عامًا. (ديلي ميل)

يمكن أن يستبدل توتنهام ريتشارليسون بإيبيريشي إيزي لاعب كريستال بالاس، 25 عامًا، لكنهم يواجهون منافسة من مانشستر سيتي على الجناح الإنجليزي. (كرة القدم من الداخل)

يستهدف نابولي مدافع توتنهام ورومانيا رادو دراجوسين، الذي انتقل إلى إنجلترا في يناير فقط، لكن توتنهام يريد 40 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 22 عامًا. (الصن)

مانشستر يحدد سعر بيع جرينوود

استسلم برشلونة وأتلتيكو مدريد لخسارة المهاجم الإنجليزي ميسون جرينوود، 22 عامًا، حيث حدد مانشستر يونايتد السعر المطلوب للمهاجم بقيمة 51.7 مليون جنيه إسترليني. (ماركا)

سيحيي مانشستر يونايتد صفقة لاعب خط وسط برشلونة فرينكي دي يونج، 26 عامًا، بعد فشله في التعاقد مع اللاعب الهولندي الدولي في عام 2022. (موندو ديبورتيفو).

يمكن أن يبقى مساعد المدير الفني ستيف مكلارين في مانشستر يونايتد الموسم المقبل، حتى لو تمت إقالة المدرب إريك تن هاج وأعضاء آخرين من طاقمه الخلفي. (ميرور)

بايرن ميونخ يرغب في ضم آدم وارتون

يستعد بايرن ميونيخ لصفقة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي آدم وارتون البالغ من العمر 20 عامًا في كريستال بالاس. (الصن)

تضاءلت آمال أرسنال في التعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي بعد أن قال مدرب ريال سوسيداد إيمانول ألجواسيل إن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لن يتم بيعه هذا الصيف. (مترو)

جناح برشلونة البرازيلي رافينيا البالغ من العمر 27 عامًا منفتح على الرحيل هذا الصيف ولكن فقط إذا جاء عرض من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. (موندو ديبورتيفو)

من المرجح أن يخفف الكاتالونيون اهتمامهم بلاعب خط وسط البرتغال مانشستر سيتي البالغ من العمر 29 عامًا برناردو سيلفا لصالح التعاقد مع لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الهولندي تشافي سيمونز، 21 عامًا، المعار إلى آر بي لايبزيج.

عرض أرسنال سبعة لاعبي الفريق الأول للبيع، بما في ذلك ثلاثة لاعبين دوليين في إنجلترا - حارس المرمى آرون رامسديل، 25 عامًا، والمهاجم إيدي نكيتيا، 24 عامًا، ولاعب الوسط إميل سميث رو، 23 عامًا.

قد يغادر لاعب خط الوسط الألماني باسكال جروس، 32 عامًا، برايتون للانضمام إلى آينتراخت فرانكفورت هذا الصيف. (فلوريان بليتنبرغ)

إيفرتون مهتم بالتعاقد مع مهاجم ليستر سيتي والنيجيري كيليتشي إيهيناتشو

إيفرتون مهتم بالتعاقد مع مهاجم ليستر سيتي والنيجيري كيليتشي إيهيناتشو، 27 عامًا. (فوتبول إنسايدر)

أبدى بايرن ميونيخ اهتمامًا بتعيين أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، خلفًا لتوماس توخيل، لكن النمساوي البالغ من العمر 49 عامًا، يريد البقاء في سيلهورست بارك. (سكاي سبورتس)

سينتظر ريال مدريد حتى ما بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند في 1 يونيو للإعلان عن توقيع مهاجم باريس سان جيرمان وفرنسا كيليان مبابي، 25 عامًا (ذا أثليتك)