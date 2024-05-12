انت الأن تتابع خبر من مصدر موثوق..ميسي ومبابي في اهم نوادي السعودية قريبا..مفاجأة كروية لا تصدق!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من مصدر موثوق..ميسي ومبابي في اهم نوادي السعودية قريبا..مفاجأة كروية لا تصدق

الدعيع يفجرها.

.ميسي ومبابي على رأس "فريق الأحلام" للهلال قريبا

شهدت الكرة السعودية هزة كبيرة بتعاقدات قوية خلال الميركاتو الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز الهلال التوقعات من خلال جلب نجوم عالميين.

في حديثه ببرنامج "دورينا غير"، لم يستبعد الدعيع انضمام كل من الأساطير ليونيل ميسي وكيليان مبابي إلى صفوف الهلال في الميركاتو القادم.

يأتي هذا التصريح ليضفي جوًّا من التشويق والحماس على عشاق الكرة السعودية الذين ينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة تطوّرات هذه الصفقات الضخمة.شروط ميسي للعب في السعودية

هل يلعب مبابي في الأهلي السعودي؟