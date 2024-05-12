نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ونيوكاسل يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي اليوم الأحد، عن صفقة تبادلية مقترحة بين ناديي برشلونة ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي يمكن عقدها خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

نيوكاسل يونايتد يريد كريستنسن

ذكر الإعلامي ألفريدو مارتينيز التابع لصحيفة "سبورت" الإسبانية، إن نادي نيوكاسل يونايتد مهتم بالتعاقد مع أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة وذلك خلال الفترة الصيفية.

وأشار ألفريدو إن من الممكن انتقال كريستنسن إلى نيوكاسل يونيتد عبر صفقة تبادلية مقابل قدوم ألكسندر إيزاك لصفوف برشلونة.

ويستهدف نادي برشلونة، ضم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد لدعم مركز المهاجم تحسبًا لرحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الفترة القادمة.

ومن المتوقع أن يطلب نادي برشلونة الحصول على خدمات إيزاك في حال دخل نيوكاسل يونايتد في مفاوضات رسمية من أجل كريستنسن في الميركاتو الصيفي القادم.