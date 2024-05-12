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أحمد جودة - القاهرة - تغلب فلامنجو على كورينثيانز 2-0 في ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو، ليصل مؤقتا إلى صدارة الدوري البرازيلي.

فلامنجو يجتاز كورينثيانز ويتصدر الدوري البرازيلي مؤقتا

افتتح بيدرو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 18 من اللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت، قبل أن يؤكد لوران أفضلية فلامنجو بهدف ثان في الدقيقة 62.

وأضاف فلامنجو 3 نقاط إلى رصيده الذي أصبح 11 نقطة، يتقدم بها للصدارة، التي قد يبتعد عنها اليوم الأحد، لكن الأمر يعتمد على نتائج مطارديه.

ويسعى كل من أتلتيكو بارانينسي وباهيا لاقتناص صدارة الترتيب، ويواجه الأول بالميراس، فيما يلعب الثاني أمام براجانتينو، ضمن منافسات الأسبوع السادس من البطولة.

وتقام في الجولة السادسة مساء اليوم الأحد أيضا لقاءات أتلتيكو جويانينسي ضد كروزيرو، وفورتاليزا أمام بوتافوجو، وفاسكو دا جاما في مواجهة فيتوريا.

وتأجلت المباريات التي يكون أحد طرفيها فرق من جنوب البلاد؛ جريميو وإنترناسيونال وجوفينتودي، بسبب الأمطار الكثيفة التي تتساقط على ولاية ريو جراندي دو سول.