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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حدد بديل كيليان مبابي نجم الفريق الباريسي الذي سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني من داخل الدوري الإيطالي.

باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي بعد انضمامه إلى ريال مدريد

ووفقًا للتقارير الصحيفة، فإن ناصر الخليفي حدد البرتغالي رافائيل لياو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي ليكون هو خليفة مبابي في باريس سان جيرمان بالموسم المقبل.

وأشارت التقارير، أن باريس سان جيرمان سيواجه متاعب كثيرة من أجل الحصول على خدمات لياو، خاصة وأن الروسونيري يرفض بيع الدولي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن ميلان جدد عقد لياو حتي 2028 بشرط جزائي يقدر بـ 150 مليون يورو، وهو المبلغ الذي لن يتنازل عنه الفريق الإيطالي حال قرر اللاعب البرتغالي الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.