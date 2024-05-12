نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حال إقالة إنريكي.. ناصر الخليفي يحدد مدرب باريس سان جيرمان الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غير مقتنع بالإسباني لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي، وذلك بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

ناصر الخليفي يحدد مدرب باريس سان جيرمان الجديد

وفشل باريس سان جيرمان في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد خسارته ذهابًا وإيابًا أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال موقع "فلاش سكور" الفرنسي أن باريس سان جيرمان يريد الانفصال عن إنريكي، ناصر الخليفي غير مقتنع بالمدرب الإسباني، ويريد التعاقد مع تياجو موتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بولونيا الإيطالي.

يذكر أن تياجو موتا مدرب بولونيا بات قريبًا من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، حيث يريد البيانكونيري أن يكون موتا مدربًا السيدة العجوز بعد رحيل أليجري المنتظر.