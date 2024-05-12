بايرن ميونخ يستقر على بديل ديفيز حال انتقاله إلى ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - لا يزال نادي بايرن نيونخ، متمسكًا ببقاء الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم والذي يعد هدفًا لنادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

بايرن ميونخ يضع ثيو هيرنانديز كبديل محتمل للاعبه ديفيز

قال فلوريان بليتنبيرج الإعلامي التابع لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية إن عرض تجديد العقد المقدم من بايرن ميونخ إلى ديفيز لا يزال مطروحًا على الطاولة وقد انتهت المهلة منذ أسابيع.

وأشار إلى إن بايرن ميونخ لن يحسن عرضه من أجل ديفيز، ولا يزال بإمكان اللاعب الكندي قبول العرض الحالي حتى عام 2029، مع راتب سنوي نحو 14 مليون يورو إجمالي.

ومن المفترض أن يكون لمدرب بايرن ميونخ الجديد رأي في كيفية سير ملف ديفيز، خاصةً إن النادي الألماني سيكون مستعدًا للتوجه صوب ثيو هيرنانديز لاعب ميلان كمرشح محتمل لدعم مركز الظهير الأيسر.

ولفت بليتنبيرج إلى أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية حالية بين ريال مدريد وبايرن ميونخ من أجل اللاعب ديفيز.