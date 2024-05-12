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أحمد جودة - القاهرة - قال سمير ويدار لاعب نهضة بركان السابق ان الزمالك وفريق نهضة بركان يستحقوا التواجد في نهائي كأس الكونفدرالية هذا الموسم.

نجم نهضة بركان السابق: الزمالك حاليا أضعف من نسخة 2019.. نصف قوتهم كانت بسبب كهربا

وأضاف لاعب نهضة بركان السابق في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي على قناة mbc: " زيزو وأحمد فتوح أبرز لاعبي الزمالك أمام فريق نهضة بركان وستكون المواجهة صعبة وقوية على الفريقين مشددا على أن نهضة بركان يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المغرب لتسهيل مهمة مباراة الإياب خاصة ان فريق الزمالك هذه النسخة أضعف من نسخة 2019".

وتابع " فريق نهضة بركان يقدم مبارايات قوية على أرضه ووسط جماهيره خاصة بعد الفوز القوي والصعب على فريق ابو سليم الليبي في الدور ربع النهائي مشيرا إلي أن الزمالك في موسم 2019 كان كهربا نصف قوة الفريق في هذا التوقيت وهو غير متواجد حاليا ".