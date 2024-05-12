نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار ناري من باريس سان جيرمان ردًا على مبابي بعد فيديو إعلان رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت إدارة باريس سان جيرمان، قرارًا ناريًا تجاه كيليان مبابي بعد فيديو إعلان رحيله بشكل رسمي عن النادي العاصمي في نهاية منافسات الموسم الجاري عقب انتهاء مدة عقده.

باريس سان جيرمان لا ينوي إقامة حفل وداع لكيليان مبابي

وكان كيليان مبابي قد ظهر خلال مقطع فيديو تم نشره عبر حساباته الشخصية، يؤكد خلاله انتهاء رحلته بقميص باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فإن نادي باريس سان جيرمان لا يخطط لإقامة حفل وداع لكيليان مبابي في مباراته الأخيرة بملعب "حديقة الأمراء".

كما ذكرت صحيفة "ليكيب" الموثوقة إن نادي باريس سان جيرمان لم يكن على علم بفيديو إعلان كيليان مبابي.

وعلم النادي الباريسي، بالأمر مثل جميع من شاهد الفيديو بعد أن قام اللاعب بنشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر إن كيليان مبابي قد أنهى اتفاقه مع ريال مدريد لتمثيل الفريق الملكي بدايةً من الموسم الجديد ولمدة 5 مواسم مقبلة.