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أحمد جودة - القاهرة -



طالبت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن ما حدث في مباريات الفريق الأخيرة بالدوري المصري الممتاز، من الناحية التحكيمية.

خاص.. الأهلي يطلب استبعاد هذا الحكم من إدارة مباريات الفريق بالدوري الممتاز

وعلم "دوت الخليج الرياضي"، أن ادارة المارد الأحمر خاطبت الجبلاية صباح اليوم بشكل رسمي بشأن التحكيم، خاصة طاقم تحكيم مباراة أمس بين الأهلي وبلدية المحلة، بالدوري المصري الممتاز.



وتابع، أن مسؤولو الأهلي طالبوا باستبعاد الحكم طارق مجدي، من إدارة أي مباراة للفريق، سواء حكما للساحة أو على تقنية الفيديو، حيث كان الأخير ضمن طاقم تحكيم لقاء المارد الأحمر امس امام البلدية في غرفة الvar.



وتابع المصدر، أن هناك اتصالات جرت بين مسؤولي الاهلي واتحاد الكرة منذ قليل، أكد فيها المارد الأحمر أن الحكم طارق مجدي له ميول أخرى، ورغبته دائما في تعثر الفريق الأحمر.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في اللقاء التي جمع الفريقين على ملعب غزل المحلة أمس السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

