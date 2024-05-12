عاجل.. وكيل ليفاندوفسكي ينهي الجدل حول مستقبله مع برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - أنهى بيني زاهافي وكيل أعمال البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، الجدل حول مستقبل موكله مع النادي الكتالوني.

وكيل ليفاندوفسكي يؤكد بقائه مع برشلونة

قال بيني زاهافي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن ليفاندوفسكي مستمر بقميص برشلونة الموسم المقبل بشكل مؤكد.

وصرح بيني زاهافي قائلًا: "روبرت ليفاندوفسكي باقٍ مع برشلونة الموسم المقبل بنسية 100%".

ويؤكد زاهافي بقاء ليفاندوفسكي بعد التقارير التي انتشرت في الأيام الماضية حول خروج اللاعب من برشلونة في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

جدير بالذكر إن نادي برشلونة يستهدف أيضًا حسم صفقة قوية خلال الفترة الصيفية لتدعيم خط هجومه في وجود ليفاندوفسكي، وذلك استعدادًا للموسم الجديد.