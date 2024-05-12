لا يفقهون شيئا: تين هاج يفتح النار على المطالبون بإقالته

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أحمد جودة - القاهرة - في مواجهة رد عنيفة للمطالبات بإقالته، نفى إيريك تين هاج، المدرب الحالي لفريق مانشستر يونايتد، معرفة المطالبين برحيله واصفًا إياهم بأنهم لا يملكون فهمًا صحيحًا لكرة القدم.

تين هاج يفتح النار على المطالبون بإقالته

تواجه اليونايتد الآن تهديدًا حقيقيًا لعدم التأهل إلى أي منافسة أوروبية الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.

وستكون مباراة اليوم أمام آرسنال، على ملعب أولد ترافورد، ذات أهمية كبيرة، في إطار الجولة 36 من البريميرليج.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشار تين هاج إلى روح عالية تسود بين لاعبيه، مؤكدًا أن الفريق يبذل جهودًا كبيرة في كل مباراة.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي توجهت له مؤخرًا، أبدى تين هاج استغرابه من بعض التصريحات، مشيرًا إلى أن المنتقدين ربما ليس لديهم فهم كافٍ لإدارة فريق كرة القدم.

وعن احتمال دعم جماهير يونايتد لآرسنال في مباراتهم ضد فريقهم اليوم، أجاب بأنه من الصعب تقديم تصريح حول ذلك، ولكنه يأمل في دعم الجماهير لفريقهم في المواجهة الحاسمة.