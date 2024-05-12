نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل لاعب جديد عن الأهلي نهاية الموسم.. ضحية عمر كمال عبد الواحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدحت شلبي عبر برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة mbc أن تألق عمر كمال عبد الواحد في الأهلي الفترة الأخيرة سبب خروج خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق من حسابات الجهاز الفني بقيادة كولر واقتراب رحيله بنهاية الموسم.

وكان خالد بيبو مدير الكرة عقد جلسة مع خالد عبد الفتاح للحديث معه على ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات لانتظار الفرصة والمشاركة مع الفريق الفترة المقبلة، وكان شلبي كشف رحيل الثلاثي كريستو وموديست والحارس محمود الزنفلي عن الفريق نهاية الموسم.

جمال عبد الحميد:محمد الشناوي رفض الجلوس على مقاعد البدلاء لهذا السبب

قال جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق ان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي رفض الجلوس على مقاعد البدلاء أمام بلدية المحلة رغم جهازيته.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc: " محمد الشناوي رفض الجلوس احتياطيا بعد علمه وتأكده بمشاركة مصطفى شوبير اساسيا في مباريات الدوري بعد الثقة التي حصل عليها من كولر وبالتالي فضل عدم التواجد مع الفريق في القائمة رغم عودته للتدريبات بشكل طبيعي فنيا وبدنيا ".