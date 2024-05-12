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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية، أن نادي بايرن ميونيخ يضع، أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس الإنجليزي، ضمن قامة المدربين المرشحين لخلافة توماس توخيل في الموسم الجديد.

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع مدرب "مفاجأة"

وأعلن النادي الألماني، رحيل توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري.وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن بايرن ميونيخ أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أوليفر جلاسنر ليكون مدربًا جديدًا للفريق في الموسم الجديد.

وأوضح التقرير، أن إدارة كريستال بالاس، رفضت فكرة التخلي عن المدرب النمساوي، بعدما تواصل معهم مسؤولي نادي بايرن ميونيخ.وأكدت الصحيفة أن هانزي فليك يعتبر هو المرشح الأوفر حظًا لتولي تدريب بايرن ميونيخ من جديد.ولا يزال بايرن ميونيخ يبحث عن التعاقد مع مدرب جديد خلفًا لتوماس توخيل.

وكان تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، هو المرشح الأول لتدرب بايرن ميونيخ، لكنه قرر البقاء مع فريقه، بالإضافة إلى يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا، ورالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا.