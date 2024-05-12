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أحمد جودة - القاهرة - قال ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، إن الانتقادات والشائعات جزء من وظيفته، مشيرا إلى أنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان سيبقى في منصبه في الموسم المقبل.

بيولي يكشف مستقبله مع ميلان في الموسم المقبل

وقال بيولي لشبكة "سكاي سبورتس":"نحن ناد كبير، هناك توقعات كبيرة، لذا فإن الانتقادات اللاذعة أمر متوقع، مثلما يكون المديح متوقعا حينما نفوز".

وأضاف "هذا جزء من المنصب، ينبغي عليك تقبله أو أن تمارس مهنة أخرى".

وتابع "أحاول مساعدة الفريق على تجاوز اللحظات الصعبة واللعب بأفضل صورة ممكنة، في بعض الآحيان ينجح الأمر، وفي أحيانا أخرى تذهب الأمور في المسار الخاطئ".

وأكمل "لم أتحدث إلى النادي بعد، أمامنا جولتان أخريان، الموسم لم ينته بعد".

وأتم "أتمنى أن يتمكن الجميع في ميلان من إعادة اكتشاف هذا الانسجام والحماس والطاقة وهي الأمور التي ساعدتنا على تحقيق الأشياء التي ربما لم يعتقد أحد أنها ممكنة".