نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يتجاهل الرد على عرض تجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأخر أحد نجوم برشلونة، في إبداء رأيه بعرض التجديد المقدم إليه من أجل الاستمرار بقميص الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.

دي يونج لم يرد على عرض التجديد مع برشلونة

وحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة قد تلقى عرضًا لتجديد عقده.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن عرض التجديد المقدم منذ أشهر، قد تضمن راتبًا جديدًا وشروط تتكيف مع الوضع المالي للنادي الكتالوني.

ويرتبط فرينكي دي يونج، بعقد ساري مع برشلونة حتى يونيو 2026 ولا زالت التكهنات تحوم حول مستقبل اللاغب الهولندي.

جدير بالذكر إن نادي برشلونة كان منفتحًا على رحيل دي يونج بعدما ارتبط اسمه في فترة سابقة بناديي بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.