نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مفاجئ من تشافي حول خطة برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن صفقات النادي الكتالوني في فترة سوق الانتقالات الصيفية.

تصريحات تشافي في مؤتمر مباراة برشلونة وسوسيداد

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة وريال سوسيداد، المقرر لها غدًا: "كجهاز فني، قمنا بتقييم ذاتي في العديد من المباريات، فشلنا عندما لم نلعب مع محور دفاعي طبيعي، مع أندرياس أو أوريول كنا نؤدي بشكل أفضل".

وتابع: "علينا استعادة هذا التوازن، كنا جيدين جدًا الموسم الماضي لكن هذا الموسم كانت تلك النقطة تثقلنا، مما يؤدي إلى المزيد من التحولات والهجمات المضادة. لم نكن على مستوى الحدث".

وأضاف بعد سؤاله عن خطة مضاعفة جميع المراكز، قائلًا: "نعم، هذا الهدف. إنه أمر حاسم بالنسبة للعام القادم".

وواصل تشافي: "لا أعتقد أن التخطيط للموسم القادم يعتمد على المركز الثاني، من المهم أن نحتل المركز الثاني لنلعب من أجل لقب آخر الموسم القادم لكن التخطيط متفق عليه بشكل جيد ونريد الفوز بالمباريات".