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أحمد جودة - القاهرة - يخوض المهاجم الدولي كيليان مبابي مباراته الأخيرة على ملعب "بارك دي برانس" بألوان فريقه باريس سان جيرمان، عندما يستضيف تولوز، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

كيليان مبابي يخوض مباراته الأخيرة مع باريس على ملعب حديقة الأمراء

وقال: سألعب مباراتي الأخيرة في بارك دي برانس الأحد"، مضيفا "كنت بحاجة إلى تحد جديد بعد سبع سنوات".

وإذا كان مبابي لم يكشف عن وجهته، باستثناء أي مفاجأة، فسيكون فريقه الجديد هو ريال مدريد الذي أكد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مساء السبت حول احتمال وصول الدولي الفرنسي، أنه يركز "في الوقت الحالي" على نهاية الموسم، دون مزيد من التعليقات.

ولم يعلن باريس سان جيرمان عن تكريم لمبابي الذي على الرغم من أرقامه القياسية العديدة لم يتمكن من قيادة النادي نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه.