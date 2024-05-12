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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الانجليزي الممتاز 2024 دون تقطيع، يلتقي اليوم الأحد مانشستر يونايتد مع آرسنال في قمة الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد، تصطدم أحلام آرسنال في الاقتراب من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعقبة مانشستر يونايتد صاحب المركز الثامن الذي يرفع شعار التحدي في قمة الجولة 37 من "البريميير ليغ".

وتقدم بوابة “دوت الخليج” في السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثامن بالدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بعد أن خاض 35 مباراة فاز في 16 وخسر في 13 وتعادل في 6 مواجهات.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمي: أونانا.

الدفاع: دالوت- كاسيميرو- جوني إيفانز- آرون وان بيسكا.

الوسط: كريستيان إريكسن- كوبي ماينو.

أمامهما: أليخاندرو جارناتشو- ماسون ماونت- أنتوني.

الهجوم: هويلاند.

والأمل مستمر مع آرسنال حتى الثواني الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكن بشرط أن يتجاوز الجانرز نظيرهم مانشستر يونايتد، مساء الأحد ويعود من أولد ترافورد بثلاث نقاط.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمي: ديفيد رايا.

الدفاع: ويليام ساليبا- بن وايت- جابرييل ماجالايس- تاكيهيرو توماسيو.

الوسط: أوديجارد- توماس بارتي- ديكلان رايس.

الهجوم: تروسارد- بوكايو ساكا- كاي هافيرتز.

آرسنال ضد تشيلسي

بعد تفوق مانشستر سيتي يوم السبت على نظيره فولهام، تصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة وأصبح الفارق بينه وبين آرسنال نقطتين.

آرسنال تراجع للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب فوز السيتي على فولهام، برصيد 83 نقطة، وفي حال حقق الانتصار يوم الأحد سيعود إلى القمة في انتظار باقي مباريات الموسم.

موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

وستكون مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد محط أنظار الملايين من عشاق كرة القدم، وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 12 مايو.

وتبدأ مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

قمة مرتقبة على ملعب أولد ترافورد تجمع آرسنال ضد مانشستر يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق حفيظ دراجي.