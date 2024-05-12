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أحمد جودة - القاهرة - استقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على التواجد في أحد تدريبات الفريق قبل السفر إلى تونس، لمواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الخطيب يحضر مران الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال

ويأتي قرار محمود الخطيب،من أجل تدعيم الفريق قبل خوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومنح اللاعبين دفعة معنوية قوية والتأكيد على ثقته في العودة بنتيجة الفوز من تونس.

ومن المنتظر أن يرافق بيبو بعثة الأهلي إلى تونس، ولكن لم يتحدد إذا كان سيتولى رئاسة البعثة أو سيكون مرافق فقط على أن يتولى الأمر طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

ويلتقي النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في رادس في العاشرة مساء السبت الموافق 18 مايو الجاري في رادس بذهاب نهائى دوري أبطال إفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب في الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

