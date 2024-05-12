نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببلاش..شاهد بث مباراة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز (0-0) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباراة من العيار الثقيل بين فريقي مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024، فيما يأمل نادي مانشستر يونايتد أن يخرج بنتيجة الفوز، اليوم الأحد، من أجل إنعاش آماله في خطف بطاقة إلى إحدى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في السطور التالي تفاصيل لقاء مانشستر يونايتد مع آرسنال في قمة الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد، حيث تصطدم أحلام آرسنال في الاقتراب من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعقبة مانشستر يونايتد صاحب المركز الثامن الذي يرفع شعار التحدي في قمة الجولة 37 من "البريميير ليغ".

ويحتل "الغانرز" المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 83 نقطة، وفي حال فوزه اليوم على "الشياطين" سيعتلي الصدارة التي خطفها منه مانشستر سيتي مؤقتًا بفوزه الكاسح أمس السبت، برباعية في مرمى فولهام.

ويدخل مانشستر يونايتد قمة الدوري رافعًا شعارًا الفوز للحفاظ على ماء وجهه بين كبار "البريميير ليغ"، سيما أن المباراة تقام على أرضه وأمام جماهيره.

ويحتل يونايتد المركز الثامن برصيد 54 نقطة، لا تخول له المشاركة في أي مسابقة أوروبية، وهو ما يجعل المدرب الهولندي إيريك تن هاغ في وضع لا يحسد عليه.

ومع بقاء جولة واحدة على نهاية المسابقة، فإن الضغط كل الضغط على رجال المدرب ميكيل أرتيتا في تحقيق الفوز والتتويج باللقب، سيما أن مانشستر سيتي المنافس المباشر لديه مباراة ناقصة قد تقلب موازين البطولة، وتعلن عن السيتي بطلًا للمرة الرابعة على التوالي.



موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

تلعب اليوم مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في تمام الساعة 19:30 بتوقيت أبوظبي على إستاد أولد ترافورد ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، ويدير المباراة الحكم بول تيرني، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز "الغانرز" بنتيجة 3-1 على إستاد الإمارات.

القنوات الناقة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال



تبث مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمي: أونانا.

الدفاع: دالوت- كاسيميرو- جوني إيفانز- آرون وان بيسكا.

الوسط: كريستيان إريكسن- كوبي ماينو.

أمامهما: أليخاندرو جارناتشو- ماسون ماونت- أنتوني.

الهجوم: هويلاند.

والأمل مستمر مع آرسنال حتى الثواني الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكن بشرط أن يتجاوز الجانرز نظيرهم مانشستر يونايتد، مساء الأحد ويعود من أولد ترافورد بثلاث نقاط.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمي: ديفيد رايا.

الدفاع: ويليام ساليبا- بن وايت- جابرييل ماجالايس- تاكيهيرو توماسيو.

الوسط: أوديجارد- توماس بارتي- ديكلان رايس.

الهجوم: تروسارد- بوكايو ساكا- كاي هافيرتز.

بعد تفوق مانشستر سيتي يوم السبت على نظيره فولهام، تصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة وأصبح الفارق بينه وبين آرسنال نقطتين.

آرسنال تراجع للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب فوز السيتي على فولهام، برصيد 83 نقطة، وفي حال حقق الانتصار يوم الأحد سيعود إلى القمة في انتظار باقي مباريات الموسم.