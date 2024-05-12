نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يتحدث عن تمديد عقد "جوهرة" برشلونة وموقف فاتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سُئل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن إمكانية عودة أنسو فاتي مهاجم الفريق المعار هذا الموسم إلى برايتون.

تشافي: سعيد بتمديد عقد كوبارسي

قال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة وريال سوسيداد، المقرر لها غدًا: "فاتي؟ سنقرر مصير اللاعبين في نهاية الموسم".

وتابع تشافي: “سنرى في نهاية الموسم أي مركز نحتاج إلى تعزيزه، الآن علينا أن نركز على ما تبقى من الموسم. وعلى هدفنا”.

وأضاف: "أنا سعيد بتمديد عقد ب أو كوبارسي لأنه خبر رائع ورائع بالنظر إلى حاضر ومستقبل النادي، وآمل أيضًا أن يتم التوصل لاتفاق مع هيكتور فورت وجويو والبقية".

وواصل: "لامين يامال يصنع الفارق، لقد لعب بمستوى عالٍ في العديد من المباريات حتى الآن. إنه لاعب يصنع الفارق وغدًا عندما يلعب سيحظى بفرصة أخرى لإثبات ذلك".