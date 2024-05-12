الرياضة

تشافي يتحدث عن تمديد عقد "جوهرة" برشلونة وموقف فاتي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يتحدث عن تمديد عقد "جوهرة" برشلونة وموقف فاتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سُئل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن إمكانية عودة أنسو فاتي مهاجم الفريق المعار هذا الموسم إلى برايتون.

تشافي: سعيد بتمديد عقد كوبارسي

قال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة وريال سوسيداد، المقرر لها غدًا: "فاتي؟ سنقرر مصير اللاعبين في نهاية الموسم".

وتابع تشافي: “سنرى في نهاية الموسم أي مركز نحتاج إلى تعزيزه، الآن علينا أن نركز على ما تبقى من الموسم. وعلى هدفنا”.

وأضاف: "أنا سعيد بتمديد عقد ب أو كوبارسي لأنه خبر رائع ورائع بالنظر إلى حاضر ومستقبل النادي، وآمل أيضًا أن يتم التوصل لاتفاق مع هيكتور فورت وجويو والبقية".

وواصل: "لامين يامال يصنع الفارق، لقد لعب بمستوى عالٍ في العديد من المباريات حتى الآن. إنه لاعب يصنع الفارق وغدًا عندما يلعب سيحظى بفرصة أخرى لإثبات ذلك".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا