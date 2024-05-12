يلا كورة..بث مباشر نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان تويتر مشاهدة حصرية دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان تويتر مشاهدة حصرية دون تقطيع، يحل الفريق الأول لنادي الزمالك، اليوم الأحد، ضيفا ثقيلا على نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وتنطلق مباراة الزمالك نهضة بركان، في العاشرة مساء اليوم الأحد، على الملعب البلدي بمدينة بركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك في التأهل لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابا وإيابا بنتيجة (0/3)، بينما أقصى فريق نهضة بركان نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

ويعمل الفريق الأبيض على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم من أجل تسهيل المهمة في مباراة العودة التي ستقام في القاهرة الأسبوع المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

وسوف تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان، في العاشرة مساء اليوم الأحد، عبر قناة "بي إن سبورتس 6" الناقل الحصري للبطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

معلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

وتذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان، عبر قناة Bein sports hd 6، بتعليق المصري محمد فوزي والمغربي جواد بدة.

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان، في إطار إياب نهائي كأس الكونفدرالية، مساء يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو، على ستاد القاهرة الدولي، بحضور السعة الكاملة.