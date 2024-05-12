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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر الآن لقاء Nahdat Burkanx Zamalek..الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية دون تقطيع، ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية مواجهة فريق نادي الزمالك لكرة القدم نادي نهضة بركان المغربي، على ملعب الأخير في المغرب، ضمن مباريات ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ونستعرض أخبار مباراة الزمالك مع معلومات شاملة تتضمن: موعد مباراة الزمالك والقنوات الناقلة، تردد القنوات الناقلة، معلق اللقاء، تشكيلة الزمالك، تشكيل نهضة بركان، تاريخ مواجهات الفريقين، قائمة الفارس الأبيض، مشوار الفريقين في الكونفدرالية.

سيناريو مكرر لنهائي الكونفدرالية عام 2019 لمواجهة نهضة بركان ضد الزمالك



يعتبر ماتش الزمالك ضد نهضة بركان سيناريو تكرر في نهائي الكونفدرالية عام 2019.

وأقيمت مباراة الذهاب وقتها في المغرب، وجاءت نتيجة مباراة الذهاب بفوز نهضة بركان (1-0)، وأحرز الهدف لابا كودجو.

وفاز الزمالك في مباراة الإياب (1-0)، وأحرز الهدف محمود علاء.

وحسمت ركلات الترجيح فوز الفارس الأبيض باللقب لأول مرة في تاريخه.



تاريخ مواجهات الزمالك ونهضة بركان والأندية المغربية



تضمن تاريخ مواجهات الزمالك ونهضة بركان مواجهتين في الكونفدرالية، والتقى في 17 مواجهة مع الأندية المغربية، بما فيها نهضة بركان كما يلي:

واجه نادي الزمالك نادي الوداد المغربي في 5 مواجهات، وخسر 3 مواجهات وفاز في مباراتين.

لعب الزمالك أمام الرجاء 4 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة.

وواجه الفارس الأبيض المغرب الفاسي مرتين فاز خلالهما.

ولعب الزمالك أمام اتحاد طنجة فاز في واحدة وتعادل في الأخرى.

لعب الزمالك مباراتين أمام حسنية أغادير فاز في واحدة وخسر الثانية.

وواجه نهضة بركان مرتين فاز في واحدة وخسر الأخرى، وتوج ببطولة الكونفدرالية بركلات الترجيح.



مشوار الزمالك والنهضة في الكونفدرالية



تأهل نادي الزمالك إلى نهائي كأس الكونفيدرالية، بعد فوزه على نادي دريمز الغاني، بنتيجة (3-0) في مجموع لقاءي الزمالك والإياب.

وتأهل فريق نهضة بركان إلى النهائي بعد انسحاب نادي اتحاد العاصمة الجزائري من مباراتي نصف النهائي.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي والقنوات الناقلة اليوم في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية



يستضيف نادي نهضة بركان فريق نادي الزمالك لكرة القدم، على ملعب بلدية بركان، في المباراة التي تجري اليوم الأحد 12 مايو 2024، في إطار مباريات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدد موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 12 مايو 2024 في المغرب.

ويوافق موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر.

ويوافق توقيت مباراة الزمالك اليوم الساعة 9 بتوقيت ليبيا.

وياتي ميعاد ماتش الزمالك ضد نهضة بركان الساعة 10 مساءً بتوقيت الكويت.

وتأتي مباراة الزمالك ضد النهضة الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

ويوافق ميعاد مباراة الزمالك الساعة 8 مساءً بتوقيت المغرب.